Cairo Montenotte. Al via la raccolta fondi per la ricostruzione del tetto della chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte, gravemente danneggiato dall’incendio dello scorso 14 agosto che ha coinvolto la sacrestia e buona parte della copertura della struttura (leggi qui).

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale scrive sulla pagina Facebook ufficiale: “In questo difficile momento ci siamo sentiti in dovere come Consiglio Pastorale di condividere con tutta la comunità i pensieri, le preoccupazioni, ma anche la speranza e la certezza di non essere soli. Il triste avvenimento di questi giorni ha lasciato la nostra comunità senza una ‘casa’ in cui ritrovarsi e dovremo affrontare questo problema anche nei mesi a venire adattandoci alle soluzioni che via via ci saranno proposte. Umanamente ci siamo sentiti ‘orfani’ di un luogo che ci ha accompagnato nei vari momenti della nostra vita e quelle mura per ognuno di noi sono importanti. Per ‘fare’ occorre ‘essere’, non tanto il ‘fare la Chiesa’ per ‘avere una chiesa’, ma per esprimere che ‘siamo Chiesa’”.

Le indagini hanno dimostrato la dolosità dell’incendio e hanno portato all’arresto del piromane, un quarantenne cairese con problemi psichici (leggi qui), a cui si rivolge don Mirko Crivellari sempre su Facebook: “La Chiesa fatta di persone che vivono, amano, ascoltano, guardano, accolgono, piangono, condividono, gioiscono, pregano, ma soprattutto perdonano. Perdono per il fratello che ha commesso questo atto. Perdono che ci fa andare oltre il cumulo di cenere e fumo impressi nella mente di ciascuno. Perdono che ci fa comprendere la fragilità dell’essere umano. Perdono che non cancella il passato ma può cambiare il futuro .Ora è il momento di rimboccarci le maniche, come abbiamo sempre fatto, cercando di guardare verso un ‘oltre’ che profuma di speranza. La Chiesa è un modo di essere, prima che un luogo dove andare”.

Per partecipare alla raccolta fondi, si può effettuare un bonifico al conto corrente, aperto per l’occasione, (codice Iban IT80T0317549331000004528080), indicando come causale “San Lorenzo 14.08.20” seguito dal nome, cognome e codice fiscale del donatore.