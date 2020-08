Cairo, allarme per una baracca a fuoco in frazione Montenotte

Cairo Montenotte. Un incendio è divampato, intorno alle 13,30, in frazione Montenotte, a Cairo.

Il rogo ha coinvolto una baracca, situata al km17 della Sp12. A lanciare l’allarme, preoccupato alla vista del denso fumo nero sprigionato dalle fiamme, è stato un residente della zona.

Sul posto, immediato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Cairo, con 3 mezzi, e di una squadra di Savona, giunta in supporto per aiutare in particolare con gli approvvigionamenti.

Ormai da circa un’ora, i pompieri sono impegnati nel tentativo di domare le fiamme. Stando a quanto riferito, la situazione sarebbe già sotto controllo, con il rogo in via di spegnimento.

Sul luogo dell’accaduto, anche un’ambulanza a scopo precauzionale. Ancora sconosciute, al momento, le cause che hanno dato origine all’incendio.