Cairo, al via il restyling in Piazza della Vittoria

Cairo Montenotte. Al via il restyling di piazza delle Vittoria. Come da programma, questa mattina sono iniziati i lavori nel “cuore” della cittadina valbormidese. Il cantiere interesserà inizialmente l’area che si estende dal centro della piazza verso corso Dante, dove oltre all’impermeabilizzazione del solaio del parcheggio sotterraneo verrà disposta una nuova pavimentazione e nuovi arredi e illuminazione come da progetto.

Si tratta solamente di una prima fase dei lavori, la cui durata stimata è di 299 giorni, con chiusura del cantiere prevista il 30 luglio 2020. In inverno, infatti, si procederà con la ristrutturazione di Piazza Abba e delle zone che contornano il parcheggio sotterraneo, mentre in primavera-estate i lavori si concluderanno con l’ammodernamento della piazza lato monumento.

A causa del cantiere, dal prossimo giovedì (3 settembre) il mercato settimanale si sposterà in piazza XX Settembre.