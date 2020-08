Cairese, lutto per la scomparsa della moglie di Giuliano Boetti

Cairo Montenotte. Nella giornata di ieri, domenica 30 agosto, è mancata la signora Maria Rosa Romero, moglie di Giuliano Boetti, da sempre una delle colonne portanti della società Cairese, prima come giocatore, poi come collaboratore ed infine come gestore dei terreni da gioco.

“In queste ore tristi per la scomparsa della compagna di una vita, giunga a Giuliano, alla figlia Emanuela e ai parenti tutti l’abbraccio caloroso e le sentite condoglianze da parte di tutti i componenti dell’Asd Cairese 1919” sono le parole di cordoglio espresse dalla società valbormidese.