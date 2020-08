Cairese, le prime parole in gialloblù di Mykola Bablyuk e Mattia Poggi

Cairo Montenotte. Oltre ai tanti giocatori provenienti dal proprio settore giovanile, la Cairese ha inserito nell’organico della prima squadra anche due ragazzi interessanti e con alcune esperienze di rilievo alle spalle. Due acquisti che hanno sicuramente destato l’interesse e la curiosità di molti degli addetti ai lavori.

Oggi conosciamo meglio il difensore Mykola Babliuk, classe 2003 che ha giocato nelle giovanili del Savona per poi vestire la maglia della Virtus Entella, e Mattia Poggi, leva 2001, attaccante possente di Millesimo che ha legato il suo nome al Genoa prima che un infortunio lo costringesse a un lungo stop.

Nelle interviste, realizzate dall’addetto stampa Daniele Siri, Mykola Bablyuk si presenta: “Sono di Savona, sono un 2003, ho fatto le giovanili nel Savona. L’anno passato sono stato alla Virtus Entella nell’Under 17 e adesso sono qui. Faccio il terzino destro ma ho fatto anche altri ruoli: posso fare il centrocampista, il terzino. Dove mi mette il mister posso dare il mio. Penso che il mio pregio siano la corsa e la grinta; dovrei migliorare ancora un po’ nella fase difensiva. È stato sicuramente un bellissimo impatto: una società molto quadrata, mi piace come lavorano e spero che questo campionato vada bene perché è il mio primo raffronto con il mondo dei grandi. Ho voglia di fare bene, spero che vada tutto bene”.

Mattia Poggi dichiara: “Sono un attaccante, mi piace giocare dentro l’area. Aiuto anche molto la squadra, cerco sempre di rientrare in difesa. Il mio obiettivo è quello di far più gol possibile e di raggiungere le vittorie durante il campionato. Sono stato circa dieci anni nel Genoa, mi sono trovato molto bene. Per infortuni sono stato fermo tre anni, però adesso cerco di riprendere e dare il meglio per questa squadra. Ora sto bene, cerco di riprendere al più presto il ritmo partita e dare il massimo per la squadra. Darò sempre il massimo per cercare di arrivare tra le prime in campionato”.