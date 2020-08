Cairese, il calendario delle amichevoli della prima squadra

Cairo Montenotte. Scatteranno domani le partite amichevoli della prima squadra gialloblù in vista degli imminenti impegni in Coppa Italia e in campionato.

I ragazzi di mister Benzi saranno impegnati sul terreno di gioco del Brin alle ore 20,30 contro la Veloce. I granata savonesi rappresenteranno un buon banco di prova per riprendere a giocare contro degli avversari veri e propri dopo il lungo stop visto che si tratta di una squadra che disputerà il campionato di Promozione e che in estate, con l’arrivo di mister Ermanno Frumento, ha inserito giocatori di livello in rosa.

Di seguito il programma completo. Le partite amichevoli del mese di agosto verranno giocate a porte chiuse nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Mercoledì 26 agosto ore 20,30 al Cesare Brin (a porte chiuse): Cairese-Veloce

Sabato 29 agosto ore 20,00 al Cesare Brin (a porte chiuse): Cairese-Bragno

Giovedì 3 settembre ore 20,30 al Cesare Brin: Cairese-Millesimo

Domenica 6 settembre ore 17,00 al Cesare Brin: Cairese-Olimpia Carcarese