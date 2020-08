Cade con la moto a Murialdo: 17enne in codice rosso al Santa Corona

Murialdo. E’ stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure il 17enne che, questa notte, è stato protagonista di un incidente stradale in località Isola Grande a Murialdo.

Secondo quanto riferito, il ragazzo stava rientrando da una festa in sella alla propria moto quando, pochi minuti dopo le 3 di stanotte e per cause ancora da accertare, sarebbe uscito di strada.

Sul posto sono subito intervenute l’automedica del 118 ed un’ambulanza della croce verde di Murialdo.

Stando a quanto accertato, nella caduta il giovane avrebbe riportato un grave trauma ad un piede e numerose escoriazioni. Viste le sue condizioni, il personale sanitario ha ritenuto necessario il suo trasferito (in via precauzionale) in codice rosso al nosocomio pietrese.

Non è in pericolo di vita.