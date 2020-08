Cadavere in una camera d’albergo: è un 71enne di Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. Lo avevano visto l’ultima volta intorno alle 20 di ieri sera poi si era ritirato nella camera he era solito prenotare.

Il personale dell’Hotel Italia di viale Matteotti di fronte alla Pensilina di Porto Maurizio ad Imperia, stamattina, però non vedendolo scendere per la colazione e non rispondendo alle chiamate ha allertato il 118.

I sanitari sono intervenuti ma non hanno potuto far altro, purtroppo, che constatare il decesso dell’uomo.

Da una prima ricostruzione, G.V., nato a Milano ma residente a Borghetto Santo Spirito, sarebbe morto per cause naturali: forse un fatale malore.

L’uomo, che girava nelle fiere vendendo composizioni di fiori e spighe di grano da lui stesso realizzate, avrebbe compiuto 71 anni tra due giorni ed era solito alloggiare presso l’Hotel Italia quando si trovava a passare da queste parti.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia per gli accertamenti del caso ma pare non ci siano dubbi sulle cause naturali del decesso. Il magistrato di turno ha dato il via libera alla rimozione del cadavere da parte dei necrofori.