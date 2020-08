Finale Ligure. Nella giornata di ieri, sabato 22 agosto, è andata in scena, nel rispetto delle normative in tema di Covid-19, l’ottava edizione della Borgo by Night Running, gara sulla distanza di 4,75 chilometri che si sviluppava lungo un percorso difficile, ma con scorci e profumo di storia. Un tragitto diverso dal consueto, per evitare il passaggio nelle strette vie del centro storico. Atipica anche la partenza, a gruppi di sei, ogni 30 secondi, trasformando di fatto la gara in una sfida a distanza tra gli atleti con il cronometro quale unico riferimento.

La corsa è stata portata a termine da 114 partecipanti. La vittoria è andata a Silvio Paluzzi della Pam Mondovì Chiusa Pesio, il più veloce con il tempo di 17’49”; secondo Ghebrehanna Savio del Team Casa della Salute 42.195 in 18’01”, terzo Andrea Aragno dell’Atletica Fossano ’75 in 18’02”.

A seguire, quarto Alessandro Arnaudo (Podistica Castagnitese) in 18’06”, quinto Giuseppe Vitello (Team Casa della Salute 42.195) in 18’54”, sesto Federico Piana in 18’57”, settimo Federico Descalzo (Zena Runners) in 19’34”, ottavo Diego Rubagotti in 19’34”, nono Roberto Maio (Bio Correndo Avis) in 19’41”, decimo Marco Pario (Trail Runners Finale Ligure) in 19’50”, undicesimo Danilo Di Marco (Alzaia Naviglio Runners) in 19’55”, dodicesimo Giuseppe Grilletta (Road Runners Club Milano) in 20’15”, tredicesimo Matteo Granito in 20’34”, quattordicesimo Davide Zunino (RunRivieraRun) in 20’37”, quindicesimo Rodriguez Da Silva Junior (Team Casa della Salute 42.195) in 20’43”, sedicesimo Francesco Pera (Running Center Club Torino) in 20’51”, diciassettesimo Oscar Correnti in 20’54”, diciottesimo Simone Zarantonello in 21’00”, diciannovesimo Massimo Cavanna in 21’08”, ventesimo Ivan Pesce in 21’08”.

Tra le 30 donne in gara successo di Katiuscia Nozza Bielli dei Runners Bergamo, ventiseiesima assoluta in 21’49”; seconda Sara Meloni del Team Endurance in 21’50”, terza Alice Nava in 23’15”. Quarto posto per Paola Messina in 23’54”, quinta Laura Nava in 24’59”.

Nelle categorie anagrafiche, dalle quali sono esclusi i primi cinque e le prime cinque in assoluti, successi di Federico Piana (M17-34), Diego Rubagotti (M35-44) , Federico Descalzo (M45-54), Paolo Panzeri (M55-64, 21’14”) , Gianluigi Bocchio (M65 e oltre, 25’49”), Elisa Boetto (F17-34, 27’09”), Astrid Gagliardi (F35-44, 26’46”), Nella Andronaco (F45-54, 26’08”) e Fernanda Ferrabone (F55-64, 28’02”).

Prima della gara gli organizzatori hanno distribuito una mascherina a tutti i partecipanti con la scritta “Running is Life”, perché lo sport è vita e deve diventare una priorità nel nostro Paese.

“Un sentito ringraziamento al Comune di Finale Ligure e alla Polizia Locale, alla Croce Verde di Finalborgo e a Finalborgo.it – dicono dall’Asd RunRivieraRun -. Grazie agli Sponsor Caffè Giovannacci, Fondocasa, Bar Gelateria Centrale di Finalborgo, Finale Freeride Outdoor Village Camping, Bagni Lido di Borgio Verezzi, Casanova Acque Minerali e Leofrutta di Pietra Ligure”.

