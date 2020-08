Borgio, scontro moto-auto in via XXV Aprile: centauro trasportato in ospedale

Borgio Verezzi. Incidente stradale, questa mattina (27 agosto), una manciata di minuti prima delle 10, a Borgio Verezzi.

Il sinistro, la cui dinamica è ancora in via di accertamento, è avvenuto in via XXV Aprile e ha visto protagoniste un’auto e una moto.

Ad avere la peggio in seguito allo scontro è stato il centauro, un uomo di 29 anni, sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote.

Soccorso dai militi della croce bianca di Borgio, è stato trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul luogo dell’incidente presenti anche i carabinieri.