Borghetto, sportello Assoutenti accessibile solo su appuntamento

Borghetto Santo Spirito. Assoutenti provinciale informa che da oggi, 17 agosto, per motivi di sicurezza legati alla pandemia da Coronavirus, sarà possibile l’accesso degli utenti allo sportello in via Marexiano 29 solo su appuntamento telefonico.

Per contatti è possibile telefonare al numero 0182 973334. È attivo un servizio di consulenza gratuita allo stesso numero telefonico o tramite e-mail all’indirizzo assoutenti@libero.it.

“Ci scusiamo per il provvedimento preso per ragioni di forza maggiore e invitiamo i cittadini residenti e ospiti a seguire scrupolosamente le norme di sicurezza previste”, dichiara Assoutenti.