Borghetto, dal 1^ settembre riapre il nido d’infanzia di via Milano

Borghetto Santo Spirito. Dopo “L’estate al seconda stella … a destra“, il centro estivo per bimbi fino a 3 anni in funzione fino a fine agosto, dal 1^ settembre il Comune di Borghetto Santo Spirito riaprirà il nido d’infanzia presso gli spazi di via Milano.

La riapertura avverrà in base alle indicazioni emanate dal ministero dell’istruzione, dal ministero della salute e secondo quanto comunicato dal distretto socio-sanitario e dal coordinatore pedagogico regionale, in massima sicurezza e nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I piccoli utenti potranno usufruire di spazi ampi e strutturati, di un giardino attrezzato e fruibile costantemente e di un progetto pedagogico conforme e certificato dall’accreditamento regionale.

Gli iscritti sono invitati a partecipare alla riunione informativa, lunedì 31 agosto alle 14. E’ richiesta la partecipazione di un solo genitore a bambino.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il nido al numero 0182 972005.