Borghetto, Barbara Balbo nuovo presidente della Servizi Ambientali

Borghetto Santo Spirito. L’avvocato Barbara Balbo è il nuovo presidente della Servizi Ambientali. La nomina è avvenuta, all’unanimità, durante l’assemblea dei soci che si è tenuta martedì 28 luglio. L’avvocato Balbo sostituisce la dimissionaria Milena Scosseria. La stessa assemblea ha ratificato la cooptazione, già operata da parte del CdA, dell’avvocato Barbara De Stefani che va a coprire il posto rimasto vacante tra i consiglieri.

“Ringrazio i comuni soci per la fiducia accordatami – dichiara la neo presidente Balbo – Questa nomina avvenuta dopo alcuni mesi da vice presidente non può che essere da me vissuta come una soddisfazione personale. Spero che la mia presenza possa fornire un contributo alla società, anche per quel che riguarda la necessità di compattare le varie figure presenti all’interno della stessa”.

“La nomina dell’avvocato Balbo a presidente è il giusto riconoscimento per il gran lavoro svolto in questi mesi, reso ancora più difficile per via dell’emergenza COVID – aggiunge il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa – Le sfide che la aspettano sono molte e ambiziose, prima fra tutti quella di contribuire alla revisione del Piano d’Ambito per evitare che al depuratore di Borghetto giungano ulteriori reflui oltre a quelli dei soci storici e di Albenga”.