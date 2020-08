Bonus marittimi, Berrino: “Riconosciuta indennità a migliaia di lavoratori di un settore in grave sofferenza”

Genova. “Con grande soddisfazione prendo atto che il ministro Catalfo ha preso in considerazione il dramma di migliaia di lavoratori del comparto marittimo a seguito della mia segnalazione in Commissione Lavoro e della lettera che avevo inviato a luglio”.

Così l’assessore regionale a Lavoro e Politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino commenta l’introduzione nel cosiddetto decreto Agosto dell’indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio, che verrà concessa dall’INPS ai lavoratori marittimi.

“Avevo chiesto espressamente al ministro l’immediata e concreta attivazione di tutti gli accorgimenti possibili per una categoria in grave sofferenza da mesi e senza prospettive per quelli futuri: una speranza in particolar modo per i marittimi stagionali, arruolati a bordo dei grandi yacht, sia di bandiera italiana sia estera, finora abbandonati a sé stessi”, precisa infine Berrino.