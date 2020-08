Bombardier, Melis (M5S): “Commessa è un’ottima notizia per lo stabilimento vadese”

Vado Ligure. “La commessa per la produzione di 23 treni ad alta velocità Zefiro1000 per il mercato spagnolo ad Hitachi e Bombardier è una notizia importantissima per lo stabilimento vadese”.

Parola del vicecapogruppo e candidato alle Regionali 2020 del Movimento 5 Stelle Andrea Melis, che ha aggiunto: “L’ufficialità della commessa conferma peraltro anche l’eccellenza delle nostre maestranze, cui saranno così garantiti altri 20 mesi di lavoro con positive ricadute occupazionali”.

“Siamo oltremodo soddisfatti del passaggio avvenuto e ora seguiremo con molta attenzione il delicato processo di acquisto di Bombardier Transportation da parte di Alstom”, ha concluso l’esponente pentastellato.