Bocce: Pino Soddu e Adriano Zussino vincono la notturna sui campi di casa

Loano. I campi della Bocciofila Loanese hanno ospitato, martedì 18 agosto, la gara notturna a coppie BD e CC di bocce volo. All’evento hanno partecipato 26 formazioni.

Il successo è andato ad una delle coppie padrone di casa: i loanesi Pino Soddu e Adriano Zussino, in finale, hanno prevalso su Gabriele Gandalino e Mario Crescente dell’Andora Bocce, secondi classificati.

Terza posizione per l’esperto Angelo Cappato e il giovane Nicolò Torrello, con i colori del Ristorante Tortuga Andora; quarti sono giunti Gerardo Pignone e Giuseppe Ghersi della Loanese.

Inoltre, nella mattinata di domenica 23 agosto, alle ore 9, sui campi della Bocciofila Cattolica Assunta Genova, sono iniziati i campionati di società Under 15. Alla competizione sono lizza AB Genovese, La Cavese e La Boccia Savona del presidente Fabrizio Rossello. I savonesi, guidati dal direttore tecnico Michele Caforio, possono contare su Giovanni Spotorno, Tommaso Accornero, Diego Damonte, Salvatore Spada e Lorenzo Carbone.

Nel frattempo, Savona si sta preparando per ospitare la prima edizione del Memorial Sacco Ricciotti, organizzato sui campi del circolo La Boccia Savona in via Torino per ricordare il patron della Voltrese. Si terrà lunedì 6 settembre.