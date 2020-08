Bob Sinclar ad Alassio per firmare la piastrella sul Muretto

Alassio. Domani alle ore 15 Bob Sinclar, il celebre dj, sarà ad Alassio per firmare la piastrella che verrà posta sul Muretto. Alla sera, poi, suonerà alle Vele.

Per “sua maestà” Bob Sinclar, vera e propria leggenda della scena elettronica internazionale che da anni fa ballare in tutto il mondo milioni di fan della EDM, si tratta di un ritorno: era già stato infatti ad Alassio la scorsa estate, proprio come ospite de Le Vele. Questa volta, però, i fan avranno una doppia occasione di incontrarlo: nel pomeriggio infatti, alle ore 15, una piastrella con la sua firma sarà posizionata sul famoso Muretto.

Si tratta della terza volta in 4 anni nel savonese per il famoso dj: nel 2017, infatti, era stato protagonista di un grande evento ai Bagni Marea di Savona.

Al di là dei suoi pezzi più celebri, Sinclar è anche un produttore instancabile di successi, tra cui I Feel For You a Love Generation, World Hold On, Rock This Party, Someone who needs me, e si esibisce abitualmente nei migliori club e locali del mondo offrendo performance incredibili e scenografiche, come i famosi concept party Paris By Night al Pacha Club di Ibiza: una festa ispirata dal cabaret francese, dalle notti parigine, dall’atmosfera burlesque, con drag & dancing queen, per dimenticare il giorno e vivere a pieno la magia della notte.