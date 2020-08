Bivacchi e degrado urbano: altri 3 Daspo urbani a Savona

Savona. Come annunciato nei giorni scorsi, proseguono i controlli della polizia municipale di Savona per contrastare accampamenti abusivi, bivacchi e situazioni di degrado urbano nelle varie zone cittadine.

Intorno alle 19.00 di ieri, le pattuglie della polizia locale sono intervenute nel quartiere di Santa Rita, in piazza delle Nazioni e in via Leopardi, anche a seguito di varie segnalazioni arrivate dai cittadini.

Una volta sul posto gli agenti hanno identificato 3 persone, due stranieri ed un italiano, in stato di elevata ebrezza alcolica, che stavano bivaccando tranquillamente in strada.

La municipale ha così provveduto a notificare 3 sanzioni amministrative per ubriachezza molesta e bivacco, oltre al provvedimento del Daspo urbano che prevede l’allontanamento per 48 pre dalla città di Savona.

Altri controlli, specie in orario serale, proseguiranno nei prossimi giorni.