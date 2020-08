Noli. Questo pomeriggio, a Noli, gli uomini del Soccorso Alpino sono intervenuti per soccorrere un biker francese in difficoltà sul sentiero del Pellegrino. Mentre percorreva il tratto di strada in sella alla sua bici, una ragazza ha perso la traiettoria ed è caduta da una fascia.

Sul posto per prestare i primi soccorsi alla giovane biker è intervenuta la squadra a terra del Soccorso Alpino e l’elisoccorso Grifo con a bordo lo staff del Soccorso Alpino e 118, che hanno riscontrato un trauma alla spalla ed al braccio destro.

Foto 2 di 2



La malcapitata è stata posizionata su barella immobilizzata con Ked e trasportata in un luogo idoneo al recupero con verricello.