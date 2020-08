Biker cade in una scarpata: soccorso con l’elicottero

Altare. Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi per un biker in località Santuario, nell’entroterra savonese.

Secondo le prime informazioni, il ciclista è rimasto vittima di una caduta mentre era impegnato in una escursione nei sentieri della zona, finendo in una scarpata. E’ successo intorno alle 12 e 15.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento sul posto dei militi della Croce Bianca di Altare e del 118.

Stando a quanto appreso le condizioni del biker non sono giudicate gravi, nonostante le ferite e i traumi riportati nell’incidente: considerata la zona impervia è stato richiesto l’ausilio dell’elicottero per il trasporto in ospedale.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, così come resta da accertare l’esatta dinamica della caduta.