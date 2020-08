Bergeggi, Arboscello (Pd): “Questa situazione coinvolge tutti noi, nessuno escluso”

Bergeggi. La risposta di Roberto Arboscello, sindaco di Bergeggi e candidato alle prossime elezioni regionali con il Pd a sostegno di Ferruccio Sansa presidente, risponde alla lettera inviata alla nostra redazione dalla sig.ra Grazia Scazzari (Leggi qui).

Cara Grazia, ho letto il suo appello. Mi ha colpito molto. Sono un farmacista e conosco molte persone nella situazione in cui si trova lei e suoi famigliari. E’ una situazione che vedo e sento ogni giorno dalle tante persone che transitano per il Cupa della farmacia e che è giusto definire drammatica. Questa situazione coinvolge tutti noi, nessuno escluso.

La sanità non ha ancora superato la fase di emergenza Covid e i servizi sono ridotti spesso al minimo. E noi cittadini rischiamo di pagare un prezzo pesantissimo. Occorre spendere subito risorse e spenderle molto bene per potenziare il servizio sanitario. Stiamo perdendo a mio parere tempo prezioso e soprattutto manca da parte della Giunta Toti una vera programmazione. In poche parole il rischio è che seppure vi siano i soldi non si sappia con esattezza come e dove spenderli. Questa è una cosa che come candidato alle regionali non posso permettere. Neppure la Comunità se lo può permettere e deve lanciare un segnale forte e preciso.

Roberto Arboscello