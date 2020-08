Savona. Incendio di una baracca questa mattina in località Maschio, nell’entroterra savonese, e precisamente in via Ciantgalletto.

L’allarme è scattato dalle urla della donna proprietaria della baracca, adibita ad attrezzi agricoli e non lontana dalle abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Savona, che hanno operato con l’ausilio di una autobotte.

Nel rogo è rimasta ferita la donna, intossicata dal fumo: soccorsa da sanitari e 118 è stata trasportata in ospedale per accertamenti, non è in gravi condizioni.

I pompieri hanno spento le fiamme, in seguito svolto la bonifica e la messa in sicurezza della zona, anche perchè all’interno della struttura, andata distrutta dalle fiamme, erano presenti bombole di gas.

In corso verifiche sulle cause dell’incendio.