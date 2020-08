Bambina investita da auto: trasportata con l’elicottero al Gaslini

Bardineto. Attimi di paura per le sorti di una bambina di 10 anni investita questa mattina a Bardineto, all’altezza di via Cesare Battisti.

L’investimento pedonale si è verificato intorno alle 12 e 40: immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Murialdo e del 118. Dopo le prime cure è stato richiesto l’intervento dell’elicottero “Grifo” per il trasporto all’ospedale Gaslini di Genova.

Stando a quanto appreso, la bambina non sarebbe in gravi condizioni: non ha riportato traumi o ferite significative. Sono in corso tutti gli accertamenti medici del caso presso lo specializzato nosocomio genovese.

Verifiche anche sulle cause dell’investimento e sull’esatta dinamica dell’accaduto, con la vettura che ha urtato la bambina caduta sull’asfalto dopo l’urto con il mezzo in transito.