Balestrino, tutto pronto per il Vertical Lai Da Colla: domenica è in programma la seconda edizione

Balestrino. Il momento della seconda edizione del Vertical Lai Da Colla sta arrivando. La cronoscalata, con partenze singole ad intervalli cronometrici, si svolgerà domenica 9 agosto, con partenza del primo partecipante alle ore 18. Il ritrovo è fissato nel centro del paese, nei pressi della chiesa.

I podisti si sfideranno lungo un sentiero di un chilometro e mezzo, per 300 metri di dislivello. Una salita da percorrere tutta d’un fiato, correndo o camminando.

La manifestazione è organizzata dall’Asd Runners for Autism ed è la referente Nella Andronaco a spiegare le modalità con cui si svilupperà: “Si riparte e lo facciamo con una seconda edizione che si svolgerà secondo le normative vigenti in tema Covid-19, con l’intento, soprattutto, di raccogliere fondi per il nostro Progetto Social Sport. Il percorso è uguale all’anno scorso. Ovviamente nessun assembramento, niente ristoro, mascherina prima e dopo la partenza, la quale verrà data ogni 15/30 secondi a seconda dei partecipanti“.

Ci si può iscrivere scaricando i moduli che si trovano qui ed inviarli compilati all’indirizzo info@asdrunnersforautism.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 3396593975. I pettorali disponibili sono 150. Si consiglia di effettuare l’iscrizione entro sabato 8 agosto.

