Alassio. Questa mattina le moto d’acqua del commissariato di pubblica sicurezza hanno salvato un bagnante in difficoltà al largo di Alassio.

Le “volanti del mare”, come sono conosciuti gli acquascooter della polizia, hanno risposto alle richieste di aiuto di una turista che non aveva più notizie del figlio, che si era avventurato in mare per una nuotata nonostante le condizioni metereologiche avverse. Non vedendolo tornare, la donna aveva richiesto l’intervento del bagnino e delle autorità preposte alla vigilanza e sicurezza in mare.

Ricevuta la segnalazione, gli specialisti della Polizia di Stato hanno immediatamente attivato le ricerche individuando rapidamente il bagnante in difficoltà: questi era del tutto disorientato ed ormai esausto per i ripetuti tentativi di raggiungere la battigia. La sua brutta avventura, dunque, si è risolta solo con un brutto spavento.

L’odierno episodio è solo l’ultimo dei numerosi interventi effettuati durante la stagione estiva dalle moto d’acqua della Polizia di Stato, chiamate a risolvere situazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e, in alcuni casi, a trarre in salvo persone in pericolo.