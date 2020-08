Savona. Ieri, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno tratto in arresto un ventiduenne italiano per detenzione, spaccio e coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione di armi clandestine, lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione.

Nell’ambito di servizi specifici finalizzati alla prevenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile, dopo attenti servizi di osservazione nella zona della Rocca di Legino, ieri mattina hanno fermato l’uomo che è stato trovato in possesso di 50 gr di hashish.

Gli accertamenti successivi, estesi anche alla sua abitazione, trattandosi di una cascina con terreno e capanni, adiacente ad un bosco nella zona di Naso di Gatto, e considerata anche la vastità dei luoghi, fondamentale in questo caso è stato l’aiuto di un bravissimo cane poliziotto Leo e del cane antidroga delle polizie locali di Loano-Finale-Albenga Lupo, che hanno guidato e agevolato gli investigatori nel corso della perquisizione che ha portato al sequestro di circa 1,6 kg di marijuana essiccata già suddivisa in piccoli sacchetti, oltre 2 kg di hashish suddiviso in panetti sigillati ed etichettati, 1 carabina ad aria compressa e 2 fucili di cui uno con matricola abrasa poi accertato essere provento di furto, 18 cartucce, 2 coltelli ed altro materiale specifactamente utilizzato per la confezione di dosi oltre a 19mila euro in contanti.

Inoltre sono state sequestrate 12 piante di marijuana alte circa 3 metri, in una stanza è stata anche rinvenuta una tenda utilizzata da serra provvista anche di lampada UV proprio per la coltivazione delle piantine. L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.