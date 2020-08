Autostrade, weekend da bollino nero in Liguria per il primo controesodo di agosto

Liguria. Sarà il fine settimana potenzialmente più da bollino nero di questa strana e difficile estate per le autostrade liguri.

Tra sabato e domenica, infatti, è previsto il rientro di migliaia di turisti e vacanzieri, che partiranno dalle riviere liguri per far rientro nelle loro abitazioni al nord, o che attraverseranno la nostra regione dopo essere sbarcati dai traghetti.

Ad accoglierli una rete autostradale ancora alle prese con cantieri e limitazioni, sebbene il peggio è passato: rimane la chiusura della gallerie Monte Galletto sulla A7, che obbliga chi prende la tratta da Genova Ovest o arriva dalla A10, a svoltare verso la A12, mentre per chi arriva da Livorno, per proseguire verso nord si deve prendere una tratto a doppio senso di marcia su unica corsia, con conseguenti rallentamenti.

Sulla A26, l’autostrada che quindi raccoglierà il maggior numero di viaggiatori, permangono alcune limitazioni alla viabilità, con carreggiate a corsie ridotte per praticamente tutto il tratto dal bivio con l’A10 e Ovada.

Sulla A10 è atteso il serpentone di auto da ponente verso Savona e il bivio con la A6, così come verso Genova, tra Albisola-Varazze e Arenzano verso la direttrice della A26. Anche sulla A6 tra Savona e Altare non si escludono rallentamenti alla circolazione viaria e disagi.

Per evitare ulteriori appesantimenti della viabilità, questo fine settimana non sono previste ulteriori chiusure notturne, se non una di quattro ore tra Masone e l’A10 in direzione Genova per un carico eccezionale il cui transito è previsto domenica mattina da mezzanotte alle 4.00.