Autostrade, i lavori in programma questa notte

Liguria. Di seguito il programma delle chiusure per lavori sulle autostrade liguri nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto. Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare questa pagina.

Sono ancora presenti alcuni by-pass fissi che consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di chiusura diurna delle tratte che resteranno ancora interessate da cantieri di manutenzione sulle gallerie, dove sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi.

A7 Serravalle-Genova

– chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto verso Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione di Milano.

Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante verrà deviato in A7 verso Genova ovest, da cui attraverso la viabilità ordinaria potrà raggiungere Bolzaneto. Chi proviene dalla A10 Genova-Savona ed è diretto verso Milano potrà uscire a Genova ovest sulla A7 da cui raggiungere Bolzaneto tramite la viabilità ordinaria o, in alternativa, utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce e tramite la Diramazione Predosa Bettole raggiungere la A7 in direzione di Milano.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

– chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Genova. In alternativa, a chi da Alessandria/Gravellona Toce è diretto verso Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Ovada e percorrere la SP456 del Turchino per raggiungere il capoluogo ligure. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti diretti da Alessandria, verso Genova, si consiglia di

utilizzare la Diramazione Predosa-Bettole e proseguire lungo la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova.

