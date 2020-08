Liguria. Sono iniziate già dalla tarda mattinata le criticità sulle autostrade liguri, in attesa della chiusura dei cantieri d’emergenza sorti in questi mesi a seguito delle ispezioni urgenti alle infrastrutture.

Sono segnalate code sulla A10 tra Varazze e lo svincolo con la A26 in direzione Genova, dove praticamente di procede a passo d’uomo. A complicare la situazione lo smottamento sull’Aurelia tra Arenzano e Voltri che non permette alternative.

Foto 2 di 2



Code a tratti anche sulla A26, in direzione nord: tra cantieri, riduzioni di carreggiata e bypass, la viabilità è resa difficoltosa.

Dal pomeriggio è previsto un peggioramento della situazione con un maggior numero di veicoli in circolazione per il rientro dal weekend e per la fine delle vacanze tra luglio e i primi giorni agostani.