Autostrade, chiusure sull’A6 in direzione Torino: ecco tutti i cantieri della settimana di Ferragosto

Liguria. Come di consueto, la società Autostrada dei Fiori comunica i cantieri della prossima settimana (10 – 16 agosto) che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) di sua competenza.

Tronco A6 Torino-Savona. Direzione Torino. Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 110+300, restringimento della carreggiata che prevede inizialmente la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 4/12/2019 al 30/4/2021; successivamente chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento galleria Bricco, dal 4/8/2020 al 30/6/2021.

Tronco A10 Savona-Ventimiglia – Confine di Stato

Durante la settimana in oggetto non saranno presenti cantieri, salvo per ripristino a seguito incidente.

Si segnala inoltre che a seguito della gara ciclistica Milano-Sanremo e su richiesta delle autorità sabato 8 agosto il casello di Imperia Est rimarrà chiuso in uscita, provenendo da entrambe le direzioni, dalle ore 17 alle ore 18.

Maggiori informazioni e contatti sul sito Internet Autostradadeifiori.it, contattando il Servizio Automatico Informazioni allo 0183 707340, il centro operativo al numero 0183 707330 o inviando un’e-mail dq@autostradadeifiori.it.