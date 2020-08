Autostrade, chiusure notturne per i controlli e le manutenzioni della rete ligure

Liguria. Ecco il programma delle chiusure per la notte tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto sulla rete autostradale ligure a seguito delle attività di controllo e manutenzione.

(Qui il dettaglio e gli orari di chiusura)

Sulla A7 Serravalle-Genova, fino a martedì 25 agosto, vengono eseguiti lavori di consolidamento all’interno della galleria Monte Galletto situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione di Serravalle/Milano.

Le lavorazioni verranno realizzate in questo periodo, in anticipo rispetto alla ripresa del traffico pendolare sul nodo genovese prevista dalla fine di agosto e a ridotto flusso di mezzi pesanti – e sono state programmate al fine di ridurne al minimo la durata e le interferenze con il traffico.

Di seguito i provvedimenti sulla viabilità condivisi con la Polizia Stradale e gli Enti locali.

Gli utenti che da Genova sono diretti sulla A7 verso Serravalle/ Milano, possono utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione nord.

In alternativa, da Genova ovest si può entrare e procedere sulla A7 verso Milano per poi essere deviati obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante dove si può uscire alla stazione di Genova est e rientrare dalla stessa seguendo le indicazioni per Milano.

Ulteriore alternativa è quella di utilizzare il percorso A10 Genova-Savona e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

E’, inoltre, chiuso il bivio che dalla A7 sud conduce in A12, per cui agli utenti che lungo la A7 provenendo da Milano sono diretti in A12 si consiglia di proseguire fino a Genova ovest, da cui uscire e rientrare seguendo le indicazioni per Livorno.

Si specifica che da Genova ovest si potranno raggiungere regolarmente la A10 Genova-Savona e la A12 Genova-Sestri Levante così come dalla A12 sarà possibile accedere in A7 sia verso Genova sia verso Milano.

Di seguito le chiusure previste nella notte tra il 20 e il 21 agosto:

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-5:00, della stazione di Busalla, in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 20:00-7:00, della stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova e Savona.

Si ricorda che lungo la SS1 Aurelia sono presenti due sensi unici alternati; pertanto si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione di Genova Pegli o, per i veicoli pesanti, l’entrata di Genova Aeroporto.

Si ricordano i provvedimenti sopra indicati, per chi da Genova è diretto verso Serravalle/Milano.