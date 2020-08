Autostrada dei Fiori, ecco i cantieri su A10 e A6 dal 31 agosto al 6 settembre

Liguria. Ecco l’elenco dei cantieri autostradali che, in situazioni particolari, dal 31 agosto al 6 settembre potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi della A6 Torino-Savona e della A10 Savona-Ventimigila di competenza di Autostrada dei Fiori.

Sulla A6 in direzione Torino: tra Savona e Altare dal chilometro 116+800 al chilometro 110+300 restringimento della carreggiata che prevede inizialmente la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, fino al 30 aprile 2021; successivamente chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento galleria Bricco, fino al 30 giugno 2021.

Sulla A10 durante la settimana in oggetto saranno presenti alcuni cantieri che non comporteranno turbativa al traffico.