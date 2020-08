Auto contro un albero: ferito 58enne

Vado Ligure. Incidente stradale poco dopo la mezzanotte.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, un’auto, dopo l’urto con un’altra vettura, è andata a sbattere violentemente contro un albero. E’ successo nella Valle di Vado Ligure.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento savonese. Sono stati proprio i pompieri ad estrarre il conducente dal veicolo, un uomo di 58 anni.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, il guidatore è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ha riportato un trauma toracico e altre ferite sul resto del corso. Praticamente illeso l’altro conducente dell’auto coinvolta nel sinistro stradale.