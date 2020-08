Atletica Arcobaleno in bella evidenza al Meeting Gomitolo di Lana

Savona. Sedicesima edizione del Meeting Gomitolo di Lana, tradizionale appuntamento a Biella per l’organizzazione dell’Atletica Bugella, all’interno del Circuito Europe Athletisme Promotion, che comprende anche il Meeting Arcobaleno di Celle Ligure.

Due vittorie “di peso” per il team savonese Atletica Arcobaleno: Ilaria Accame conferma il netto miglioramento di questa stagione atipica, fortemente condizionata dalla pandemia in atto. Si aggiudica i 200 metri con ampio margine sulla seconda classificata, fermando il cronometro a 25″01. Anabel Vitale non ha problemi ad imporsi agevolmente nella gara dei 100 ostacoli riservata alle Allieve, realizzando a sua volta una valida prestazione (14″42 il riscontro all’arrivo).

Torna in gara la mezzofondista Lucrezia Mancino che conclude un buon 1.500 in seconda posizione nel tempo di 4’51″00. Luca Biancardi conferma i progressi stagionali già evidenziati nella recente trasferta a Donnas: per lui 22″08 sui 200, superato solo di un soffio sul traguardo dal canavesano Alberto Nardi (22″05).

Tra i numerosi Arcobaleno in gara segnaliamo inoltre le prestazioni di Francesco Rebagliati (51″03 sui 400 piani), Filippo Morano (buon 23″68 sui 200), Elisa Sacco (1’03″37 sui 400), Thomas Marello (11″87 sui 100).

Nella foto sopra: la vittoria di Ilaria Accame

L’arrivo di Luca Biancardi

Anabel Vitale sul podio