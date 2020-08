Assonautica, veleggiata “Lei & Lui” a favore della Croce Bianca di Savona

Savona. Domenica 2 agosto si è svolto il secondo appuntamento velico del 2020 di Assonautica: la veleggiata “Lei & Lui” a coppie, organizzata dal Gruppo Vela del sodalizio.

Partenza regolare alle ore 10,30. La manifestazione ha coinvolto 11 imbarcazioni che si sono ritrovate a veleggiare nel tratto di mare antistante la splendida costa tra Savona e Celle Ligure. Anche Eclipsis, barca sociale di Assonautica, ha partecipato all’evento.

Pochissimo vento ma molto entusiasmo. Il desiderio di ripartenza è tanto e, per chi ama la vela, queste sono le occasioni migliori per vivere il mare insieme alla propria famiglia, per fare appassionare i ragazzi alla nautica e per godersi l’estate in sicurezza.

Navigare sospinti solo dal vento, manovrando le vele in modo da sfruttarne ogni alito, in un silenzio che permette di ascoltare la voce del mare, mentre la costa scorre davanti ai nostri occhi, è davvero meraviglioso. Un’esperienza ogni volta diversa, anche se vissuta sempre nello stesso tratto di mare.

La preparazione della partenza scandita dai segnali acustici e dalle comunicazioni radio, le virate, il giro di boa, i saluti incrociando altre imbarcazioni, sono le belle sensazioni che regala la navigazione a vela.

E’ stata una giornata splendida e ad ognuno dei partecipanti rimarrà sicuramente un bel ricordo di questa veleggiata “Lei & Lui”, in un anno già colmo di ricordi dolorosi.Molto apprezzato anche l’aspetto solidale della manifestazione, la somma raccolta per le iscrizioni sarà devoluta alla Croce Bianca di Savona.

-Ordine di arrivo: 12:17 ESCAPE Mescal 31 di T. Bisazza; – 12:28 FARFOI di Pesenti A.; – 12:47 BERMAN Delphia 29 di M.Berruti -; 13:02 TAINUI Schow 29 di Mazzitelli; – 13:05 LIPPA Altura 33 di Genta E.; 13:23 U ME AMU Dalmio di G.Romano; 13:25 MIRTO di Zucchelli; 13:30 ECLIPSIS Edel 2 dell’Assonatica di Savona con Viberti-Astengo; HANSER di Pelasco; – White Fin 61 di Ottonello – MIMANCHITU di Terruzzi.

Come al solito un grandissimo ringraziamento va ai soci e collaboratori per l’assistenza. Indispensabili per la riuscita della manifestazione, hanno svolto il loro incarico in modo impeccabile