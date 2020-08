Assessore Mai: “Vazio morale da ridere, lui ha detto no a ricostruzione ponte di Genova”

Liguria. “Onestamente prendere lezioni di coerenza e moralità da Vazio mi fa sorridere. Non prendo lezioni da uno che ha iniziato lo smantellamento dell’ospedale di Albenga e che ha votato contro il Decreto per la ricostruzione del ponte di Genova”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai, risponde alle dichiarazione dell’onorevole Franco Vazio, che ha invitato Salvini a non candidarlo (qui sotto il link).

“Vazio verrà ricordato solamente perché ha illuso molte aziende del territorio albenganese raccontando frottole. Da quando è stato eletto in Parlamento non ha portato un solo risultato alla città di Albenga e a tutto il territorio della piana. Ma soprattutto vorrei ricordare che è stato uno dei primi ad avviare il percorso di privatizzazione dell’ospedale di Albenga, depotenziando notevolmente la parte pubblica. Per non parlare del suo rifiuto alla ricostruzione del Ponte San Giorgio”.

“Personalmente in questi ultimi cinque anni mi sono occupato di agricoltura, portando importanti investimenti per la per la difesa delle produzioni anche su Albenga (si veda l’intervento finanziato da Regione per la messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta) e di tante altre materie. Mi piacerebbe sapere di che cosa si è occupato lui. Dalla tanto decantata potenza di fuoco del suo Governo, nessuna misura efficace abbiamo visto per le nostre imprese. E ha ancora il coraggio di parlare?” conclude.