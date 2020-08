Pietra Ligure. Grande successo per la presentazione ad AsinOlla del nuovo progetto di didattica outdoor in vista dell’anno scolastico 2020-2021. Il parco natura di Pietra Ligure in prima linea per l’emergenza Covid e per la ricerca di nuovi spazi da dedicare gli alunni.

Tanti genitori, tante mamme e papà, hanno preso parte all’incontro sul progetto: “Impariamo l’A(sino) B(osco) C(avallo) – I nostri bambini li vogliamo Asini”, un progetto pedagogico-educativo per imparare con gli animali e dagli animali, in mezzo alla natura e dalla natura.

Foto 2 di 2



Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 14 agosto per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (dai 3 agli 11 anni). Non si esclude, a seconda delle adesioni, una seconda tranche di iscrizioni.

“Siamo molto felici del riscontro avuto su questa nuova iniziativa che vuole lanciare una didattica diversa e innovativa rispetto alla scuola tradizionale” afferma la responsabile del parco natura Maria Teresa Bergamaschi. “Ora è fondamentale avere un alto numero di iscrizioni per poter dare concretezza al progetto”.

“Stiamo predisponendo un percorso pedagogico-educativo legato al settore outdoor, improntato ad imparare attraverso il rapporto con gli animali la natura e tutto quello che AsinOlla può offrire”.

“Concerteremo assieme alle famiglie il progetto didattico nei minimi dettagli, sulla base delle esigenze dei bambini e degli iscritti: sarà data grande importanza all’unicità di ogni singolo bambino”.

“Abbiamo messo in campo oltre 10 persone del nostro staff, pronte per offrire un servizio formativo di qualità e in tutta sicurezza” conclude Maria Teresa Bergamaschi.