Asd Savona Calcio, l’allenatore sarà Cristian Cattardico

Savona. Savona, Loano e Alassio sono, nell’ordine, il primo, il sesto e il settimo Comune per numero abitanti della provincia. Quest’estate sono teatro della crisi del calcio locale.

Infatti, mentre centri più piccoli come Spotorno, Cengio e Vadino di Albenga hanno ritrovato la squadra che li rappresenterà in Seconda Categoria, le tre città stanno attraversando un periodo travagliato.

Loano ha perso il calcio, con lo scioglimento della Loanesi San Francesco. La città del Muretto ha la Baia Alassio, sempre molto attiva e ben strutturata, ma l’altra società cittadina, l’Alassio FC, è in evidenti difficoltà. Dopo le dimissioni del direttore sportivo e dell’allenatore, i giocatori hanno abbandonato la squadra.

L’Alassio FC risulta iscritto all’Eccellenza, ma con quale formazione la disputerà? L’ipotesi più probabile appare la rinuncia, che però deve essere comunicata al più presto, per permettere al Comitato regionale di integrare l’organico con una ripescata. Altrimenti, l’Eccellenza resterebbe con diciannove squadre: nessun problema se fosse a girone unico, ma con la formula a due gironi che è stata decisa, alcune formazioni si ritroverebbero a disputare solamente 24 partite a causa dell’assenza dell’Alassio FC. Un’ulteriore grana per il Comitato regionale, in un’estate tutt’altro che semplice.

E sarà proprio l’allenatore che ha lasciato alcuni giorni fa l’Alassio FC, Cristian Cattardico (nella foto), a guidare l’Asd Savona Calcio. La nuova società riprende i colori, biancoblù, e si prefigge di ereditare la storia del Savona Fbc, da poco scomparso.

Cattardico e il nuovo sodalizio, guidato dal direttore generale Pietro Arcuri, hanno trovato un accordo e domani firmeranno il contratto per la stagione 2020/2021. Il nuovo tecnico, prima dell’esperienza all’Alassio FC, aveva allenato il Bragno in Promozione.

Il Savona Calcio si iscriverà alla Seconda Categoria: la scadenza per le iscrizioni è fissata per mercoledì 26 agosto.

Da domani la società biancoblù inizierà a cercare i giocatori per allestire la squadra; non è da escludere che alcuni dei calciatori lasciati liberi dall’Alassio FC si accasino al Savona, seguendo il loro ex mister.