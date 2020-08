Asd Millesimo Calcio, una giornata con Juri Monzani

Millesimo. Domenica 30 agosto l’Asd Millesimo Calcio ospiterà Juri Monzani, allenatore Uefa B e da più di dieci anni nello staff tecnico di Inter Campus, progetto educativo e sociale di FC Internazionale che lavora in trenta Paesi nel mondo.

Juri sarà in campo insieme agli allenatori dello staff giallorosso e ai bambini al mattino, con i più piccoli, mentre nel pomeriggio sarà la volta dei più grandi.

In serata, per concludere, condividerà la sua esperienza e il suo pensiero con dirigenti, allenatori e genitori presso la sala consiliare del Comune di Millesimo.

L’appuntamento, al campo comunale di Millesimo, è alle ore 10 per le leve dal 2010 al 2015 compresi e alle ore 15,30 per le leve dal 2006 al 2009 compresi. Quindi, alle ore 21, presso la sala consiliare Comune di Millesimo.

La giornata è riservata esclusivamente ai tesserati dell’Asd Millesimo Calcio e ai propri genitori, al fine di rispettare le norme di sicurezza per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Per la serata in sala consiliare è gradita la prenotazione in quanto i posti sono ridotti per mantenere le distanze di sicurezza per l’emergenza stessa.

Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il direttore generale Michelangelo Bove al numero 3387380302.

