Aree giochi per bambini di Savona, affondo del Partito Comunista: “Il sindaco dimentica le famiglie”

Savona. “I cinque anni di amministrazione del sindaco Ilaria Caprioglio e della sua maggioranza di centro destra hanno sprofondato Savona in una situazione di degrado generale, che si manifesta anche nel totale disinteresse nei confronti dei cittadini”. Lo comunica, in una nota, il Partito Comunista di Savona.

“In particolare, sindaco e Giunta hanno ignorato i bisogni delle famiglie savonesi, a partire dalle rette altissime degli asili e dei centri estivi, alla carenza di consultori – spiegano – di spazi pubblici e di eventi dedicati ai bambini, nonché al totale abbandono delle aree giochi che necessitano di urgente manutenzione. Il tutto, a fronte dei 300 mila euro che la Giunta Caprioglio ha messo in campo per installare le telecamere. Soldi che, sicuramente, avrebbero potuto essere meglio impiegati”.

“Una città che non mette al centro della politica le famiglie e i cittadini più piccoli non ha avvenire, perché chi non investe sui bambini non investe sul futuro. Il Partito Comunista chiede che questa amministrazione garantisca i servizi per le famiglie, per i bambini, per i lavoratori. La partita di Savona si gioca sulla qualità della vita dei suoi cittadini, per la quale sono necessarie azioni mirate e adeguati investimenti. Tutto il contrario di quanto la Giunta Caprioglio ha fatto fino ad oggi” concludono dal Partito Comunista.