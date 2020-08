Andora. Si è aperta questo pomeriggio (21 agosto), al parco delle Farfalle di Andora, la campagna elettorale di Patrizia Lanfredi, vicesindaco del Comune rivierasco e candidata alle prossime elezioni regionali con la lista “Toti Presidente”.

Un incontro alla presenza di un centinaio di persone (nel rispetto delle normative Covid) e con la partecipazione del presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio e del consigliere regionale di “Cambiamo” Angelo Vaccarezza.

Foto 2 di 2



“Ho deciso di candidarmi perché mi è stato chiesto. E sono felice di far parte di questo gruppo, – ha esordito Lanfredi ai microfoni di IVG.it. – Toti ha lavorato in modo corretto in questi anni e sono sicura che continuerà a farlo per il bene della Liguria. Personalmente sono orgogliosa di far parte di questa squadra, con la sicurezza di poter dare il mio contributo per la Regione ma anche per il Ponente, che non è mai stato dimenticato, ma che ha sempre bisogno di persone del territorio che lo rappresentino”.

“Dalla Provincia di Savona, infatti, talvolta può essere difficile riuscire a farsi ascoltare. Per questo avere una persona del savonese a Genova risulta fondamentale: un rappresentante locale può portare la voce del territorio, aiutare a soddisfare le esigenze e a risolvere eventuali problemi”, ha proseguito il vicesindaco andorese.

“La nostra Provincia, comunque, in questi anni con Toti, ha ricevuto numerosi contributi e attenzioni da parte di Regione Liguria e io spero di poter aiutare a far sì che ciò accada nuovamente anche in futuro. Sono stata amministratore in Comune, ad Andora, per 6 anni, con deleghe alle Politiche Sociali, alle Associazioni e alle Manifestazioni. Ho avuto un’esperienza varia e sono convinta che questo possa servire anche in ambito regionale”, ha concluso Lanfredi.