Andora, il 14 settembre apre l’asilo nido. Assessore Lanfredi: “Garantite tutte le misure di sicurezza”

Andora. E’ ufficiale: il 14 settembre riapre l’asilo nido di Andora. A comunicarlo è l’assessore alle politiche sociali del comune di Andora, Patrizia Lanfredi, che commenta: “L’asilo sarà nuovamente aperto ai bambini in totale sicurezza, applicando tutte le normative anti Covid-19 a tutela dei piccoli e degli adulti, dettate dalle Linee guida ministeriali del 3 agosto 2020″.

“Già questa estate abbiamo garantito il campo solare per i bambini da 0 a 3 anni, nei mesi di luglio e agosto – spiega il vicesindaco Lanfredi – E’ una grande soddisfazione essere riusciti ad assicurare quest’aiuto aiuto concreto alle famiglie che necessitano di un supporto per la cura dei figli. La ripresa del servizio ha significato anche posti di lavoro confermati per gli operatori del settore che rischiavano di restare senza un’occupazione. I giovani sono il nostro futuro e abbiamo il dovere di tutelarli e sostenerli”.

Tutti i bimbi già frequentanti l’asilo nido prima del lockdown non dovranno fare alcuna nuova iscrizione. Chi volesse, invece, iscrivere il proprio figlio per la prima volta (anche se avesse già frequentato l’asilo nido estivo) potrà scaricare i moduli necessari dalle news nella home page del sito istituzionale del Comune di Andora.

Per tutti i bimbi (sia già iscritti che nuove iscrizioni), inoltre, dovrà essere sottoscritto il Patto di corresponsabilità gestore/personale/famiglie reperibile che è possibile scaricare sempre sul sito istituzionale del Comune di Andora.