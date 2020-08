Andora bocce, che vittoria a Diano Marina! E si riparte un po’ in tutta la Liguria

Andora. L’Andora bocce, con Angelo Cappato e Stefano Sciutto, ha vinto il Trofeo Bocciofila dianese, per coppie della categoria AD e BC. In finale hanno avuto la meglio su Roberto Ansaldi e Diego Rizzi, della Roverino.

Ben 26 le coppie in gara nell’evento. Sul terzo gradino del podio si sono piazzati i padroni di casa, che hanno schierato Roberto Golia ed Elio Rosso, insieme alla Loanese di Dennis Arnaldi e Gerardo Pignone.

Per molti questo è stato il vero evento della ripresa dell’attività dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. Il Covid-19 ha tenuto fermi molti e, dopo le prime gare giovanili, riecco in campo anche i senior. Proprio Cappato, che ha vinto questa gara, è stato anche il coach della squadra under 18 di Andora che ha trionfato ai campionati nazionali in Val d’Aosta.

In contemporanea a Ventimiglia si è svolta la seconda edizione del memorial Giuseppe Ravese, gara a coppie di pétanque che ha visto partecipare ben 26 squadre. Hanno vinto Alessio Cocciolo e Alessandro Gatì, del Dopolavoro ferroviario Ventimiglia, davanti a Diego Rizzi e Silvio Tortello del San Giacomo.