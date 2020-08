Amadou Khaly Diagne all’Altarese, altri quattro innesti per il Sassello

Altare. Ancora novità di calciomercato, in vista dell’inizio della stagione sportiva 2020/2021.

In Prima Categoria, l’Altarese potrà contare su Amadou Khaly Diagne (nella foto insieme a mister Gianluca Molinaro). Difensore, classe 1996, proveniente dallo Speranza. La preparazione della squadra giallorossa inizierà lunedì 24 agosto.

La Letimbro avrà nuovamente a disposizione Patrizio Pelosin, portiere classe 1993, ex Fortitudo Savona, che torna a giocare dopo un periodo di inattività.

In Seconda Categoria, il Sassello ha reso noti quattro nuovi arrivi. Giocheranno con la maglia biancoblù Andrea Ralli (centrocampista, classe 1983, ex tra le altre di Rocchettese, Il Libraccio J.T. Rensen, Albissola), Filippo Giacchino (centrocampista, classe 1993, ex Veloce), Marco Regazzi (centrocampista, classe 1988) e Martino Zunino (portiere, classe 2002, al rientro dopo aver giocato nel Riviera del Beigua).