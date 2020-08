Allerta meteo fino alle 11.00 ma nel savonese arrivano schiarite e sole

Liguria. Fino alle ore 11 saremo in regime di allerta meteo arancione per temporali, ma il peggio, possiamo dirlo, è passato. Ed è passato poco più in là: nella notte il grosso della perturbazione è transitato nel levante, colpendo soprattutto lo spezzino. Nel savonese qualche violento acquazzone notturno, ma già dal primo mattino si registrano ampie schiarite dopo il maltempo.

Precipitazioni anche su Genova, ma per fortuna meno intense di quelle misurate nella giornata di ieri: nella prima parte della mattinata temporali intensi sul centro-levante.

Venti fino a forti da sud-ovest con ulteriori rinforzi al largo. Mare da molto mosso ad agitato.

Cielo e Fenomeni: nelle prime ore del mattino piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno il settore centro-orientale; da metà mattinata graduale esaurimento dei fenomeni e ampie schiarite sul ponente.

Nel corso del pomeriggio possibilità di qualche nota instabile nell’entroterra, mentre troveremo cieli poco nuvolosi lungo le coste del ponente, generalmente nuvolosi sul centro-levante. Venti: fino a forti da sud-ovest con ulteriori rinforzi al largo.