Allerta meteo declassata a gialla nel levante savonese: venti e calo delle temperature

Liguria. L’allerta meteo sul levante savonese è stata declassata da arancione a gialla a partire dalle 10 di questa mattina. L’avviso resterà valido fino alle 12, dopo di che si tornerà in regime di normalità.

La decisione è stata presa da Arpal Liguria dopo gli sviluppi monitorati con le ultime osservazioni: il fronte perturbativo, infatti, si è mosso più velocemente del previsto, perdendo forza nel passaggio appenninico. Dopo aver scaricato molto del suo pontenziale nella mattinata di ieri, e questa notte sullo spezzino, di fatto, ha esaurito il suo carico.

Nel pomeriggio sono previste ampie schiarite su tutta la regione, mentre per la giornata di domani potrebbero verificarsi alcuni piovaschi sparsi e di modesta intensità. Nei prossimi giorni, invece, dovrebbe mantenersi abbastanza stabile, con temperature in calo.

Secondo Arpal: “La notte è trascorsa senza particolari criticità, con precipitazioni fra deboli e moderate che hanno riguardato costantemente il centro levante. Il passaggio del fronte, che ha attraversato finora il centro ponente, sta avvenendo accompagnato da deboli precipitazioni diffuse e calo di qualche grado delle temperature: minima a Poggio Fearza con 7.9ºC”.

“Nelle ultime ore il Levante ligure è stato interessato dal transito di isolate celle temporalesche sparse che hanno determinato precipitazioni con intensità moderate e intensa attività elettrica. Al momento i fenomeni stanno interessando anche il centro e il Ponente della regione con intensità debole e continuano sul Levante con intensità fino a moderata. Non si rilevano incrementi significativi dei livelli idrometrici ma non si escludono, data la natura temporalesca delle precipitazioni, repentini innalzamenti nei piccoli rii, allagamenti localizzati nelle zone depresse delle aree urbane e ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche”.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO con la descrizione dei fenomeni più significativi previsti:

OGGI DOMENICA 30 AGOSTO: il fronte che ci ha interessati tra ieri e stanotte lascia la nostra regione, dove permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali o rovesci forti su BCE fino alla tarda mattinata. Successivo parziale miglioramento con bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone dalle ore centrali fino a sera. Venti in rinforzo da Sud-Ovest fino a 50-60 km/h con rinforzi e raffiche sui crinali e sui capi esposti di A. Mareggiata di Libeccio sulle coste la sera.

DOMANI LUNEDI’ 31 AGOSTO: Ancora tempo instabile sulla Liguria, in particolare sul centro-Levante dove non escludiamo isolati fenomeni forti. Venti 40-50 km/h da Nord, Nord-Est a Ponente, in attenuazione nel pomeriggio. Mare localmente agitato su C nelle prime ore della notte, in calo.