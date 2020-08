Allarme rosso sui campionati giovanili

Da una settimana è arrivato l’ok da parte del Governo al protocollo per i campionati di calcio dilettantistico e giovanile. Il documento, predisposto dalla FIGC ha seguito di pochi giorni le aperture alle attività contenute nell’ultimo DPCM.

“Un altro passaggio fondamentale per la ripresa di tutte le nostre attività è stato compiuto – era stato commentato dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia -. Le nostre richieste e le nostre indicazioni hanno trovato conferma nel protocollo federale con l’approvazione. È stato raggiunto un grande obiettivo verso la partenza definitiva della nuova stagione per giovani e dilettanti”.

Parrebbe però che non appena si è cercato di passare dal piano teorico a quello pratico le cose abbiano iniziato a non funzionare come ci si sarebbe aspettato.Il problema della contagiosità dei giovani e delle conseguenti misure da intraprendere non riguarda infatti solo le discoteche e le scuole. In queste ore infatti la Roma sul suo sito ufficiale ha comunicato che due calciatori della Primavera allenata da mister Alberto De Rossi sono risultati positivi al Covid-19.

Ecco il comunicato per esteso: “L’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore.Il Club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi. Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore”.