Allarme per una 15enne scomparsa ad Alassio: soccorritori mobilitati

Alassio. Allarme, intorno alle 13, ad Alassio per la scomparsa di una giovane, avvenuta ad Alassio.

Stando alle prime, frammentarie informazioni ricevute si tratterebbe di una 15enne e sarebbe accaduto nella zona di passeggiata Cadorna. A lanciare l’allarme, i familiari della giovane che non l’hanno più vista fare ritorno.

Sul posto è stata inviata in via precauzionale un’ambulanza della croce bianca di Albenga, oltre alle forze dell’ordine e alla guardia costiera.

Stando a quanto riferito in prima battuta, infatti, non è ancora chiaro se la giovane sia sparita in mare durante un bagno oppure dalla spiaggia. Per questo motivo oltre alla motovedetta che sta battendo a tappeto lo specchio acqueo antistante il presunto luogo della scomparsa, sul luogo anche diverse squadre di terra.

Aggiornamenti in corso