Alcolici ad una minorenne e una “serata danzante” senza autorizzazione: il questore chiude due locali a Finale e Loano

Finale Ligure. Due locali di Finale Ligure e Loano sono stati chiusi dal Questore di Svona per violazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il locale finalese dovrà restare chiuso tre giorni (per sospensione dell’autorizzazione commerciale) per motivi di ordine e sicurezza pubblica: la polizia locale, infatti, ha segnalato di aver contestato al titolare la vendita di alcolici ad una minorenne.

Un altro provvedimento, come detto, è stato eseguito nei confronti di un pubblico esercizio di Loano, al quale è stata sospesa la licenza per 5 giorni. L’atto è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica a seguito di controllo da parte dei poliziotti della divisione di polizia amministrativa della Questura di Savona.

Il controllo, operato nella tarda serata di giovedì scorso, ha consentito di verificare la presenza di una cinquantina di persone intente a ballare. Al gestore è stata contestata la violazione delle norme anti-Covid oltre all’illecito amministrativo cui fa riferimento l’articolo 666 del Codice Penale (riguardante gli “Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza”).

Anche in questo caso si è trattato di controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché alla verifica sulle manifestazioni di pubblico spettacolo in strutture ordinariamente destinate ad altre attività economiche, quali ad esempio: stabilimenti balneari, esercizi commerciali, sedi di società di mutuo soccorso e altro.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia, con l’obiettivo di garantire il divertimento e la “movida”, in condizioni di sicurezza.