Albissole 1909, Giuliano Rosso nuovo responsabile del settore giovanile

Albissola Marina. L’Asd Albissole 1909 comunica che Giuliano Rosso, già responsabile della scuola calcio, avrà l’incarico di responsabile del settore giovanile.

Con un passato da giocatore nelle giovanili del Savona e tra i dilettanti di Albissola, Don Bosco e Santa Cecilia, Giuliano da oltre venti anni è allenatore di varie società del territorio savonese. È un tecnico stimato per la sua grande qualità nel curare, oltre l’aspetto tecnico, l’aspetto umano del giocatore cercando sempre di imprimere una buona educazione sportiva.

Nel mese di agosto la società Asd Albissola 1909 ha organizzato alcuni open day nei quali tutti i bambini e ragazzi possono provare a giocare sul campo del Faraggiana. Si terranno lunedì 17 agosto alle ore 18 per le leve 2012, 2013, 2014, 2015, martedì 18 agosto per le leve 2010 e 2011, mercoledì 19 agosto per le leve 2008 e 2009.

La segreteria del Faraggiana nel mese di agosto è aperta al lunedì e al mercoledì delle ore 17,30 alle ore 19,30 per iscrizioni ed informazioni.

